إعلان

أديب عن حادث قطار مطروح: كارثة موجعة والسبب ما زال غامضًا

11:24 م السبت 30 أغسطس 2025

عمرو أديب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث انقلاب قطار مطروح، واصفًا إياه بأنه "كارثة موجعة" هزت المجتمع المصري بأكمله

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال أديب: "حادث قطار مطروح ليس مجرد واقعة عابرة، بل هو كارثة تهز أعماق كل مصري"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يستدعي ذكريات مؤلمة عاشها المصريون مع حوادث القطارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "احتمالات الاصطدام أو مشاكل في القضبان أو السرعة كلها مطروحة، لكن الحقيقة لا تزال غير واضحة ولا يجب استباق الأحداث".

وأشاد مقدم "الحكاية"، بسرعة استجابة الدولة، موضحًا: "وصلت سيارات الإسعاف في وقت قياسي، مما ساهم في السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الخسائر".

وأكد أديب أن سبب الانقلاب ما زال مجهولاً، قائلاً: "لجنة فنية متخصصة بدأت في فحص القضبان والعربات"، مشيرًا إلى أن مع تحقيقات موسعة تجريها الجهات المعنية للوصول إلى الحقيقة الكاملة".

وأشار إلى أن هذه التحقيقات تحتاج وقتًا، للتأكد من التفاصيل الفنية الدقيقة، سواء كانت المشكلة في القضبان أو السرعة أو أي عامل آخر.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأولوية الآن هي إنقاذ المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية قبل إعلان النتائج النهائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب حادث قطار مطروح قطار مطروح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر