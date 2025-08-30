حرارة لا تعكسها الأرقام.. ماذا ينتظر القاهرة الكبرى هذا الأسبوع؟

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بداية من يوم الإثنين 1 سبتمبر وحتى الجمعة 5 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة إذ يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر وشبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يعطي الإحساس بالحرارة زيادة عن المتوقع بقيم تتراوح ما بين 4:2 درجات.

