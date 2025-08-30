نقيب الأطباء يعلق على فيديو رقص طبيب مع رضيع: التصحيح أولى من العقاب

كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على الجدل المثار حول فيديو طبيب النساء والتوليد الذي ظهر وهو يرقص مع طفل رضيع، مؤكدًا أن التركيز على الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار تلك الممارسات له أولوية أكبر من توقيع العقاب.

وقال نقيب الأطباء خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "طريقة الظهور هذه على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ فيها إلى حد كبير وغير مقبولة"، مشددًا على أن أسلوب التصوير هذا لا يتوافق مع الآداب المهنية.

وأضاف أن النقابة تحركت فورًا للتعامل مع الواقعة، موضحًا: "تواصلنا مع الطبيب المعني على الفور واستدعيناه، حيث قابل مسؤولي لجنة آداب المهنة وقدّم اعتذارًا كتابيًا، ووافق على المثول أمام اللجنة غدًا الأحد".

وأشار إلى أن النقابة تبذل جهودًا تنسيقية أوسع لمعالجة هذه القضية، قائلًا: "لقد تواصلنا مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين واللجنة المختصة بالظهور الإعلامي، وذلك للعمل الجماعي على مواجهة هذه الظاهرة على منصات التواصل".

وتابع عبد الحي أن نقابة الأطباء لم تترك الأمر دون إطار تنظيمي، مؤكدًا: "اختتمنا مؤخرًا ورشة عمل ضمن مؤتمر النقابات الفرعية خصصت لوضع ميثاق الشرف الإعلامي الطبي، لتنظيم ظهور الأطباء في الوسائل المرئية وعلى منصات التواصل، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق وخصوصية كل من الطبيب والمريض".