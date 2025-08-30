فيديو..ماسبيرو يحتفي بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة

كتب- عمرو صالح:

تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة، والتي تأسست قبل قرن من الزمان عام 1925.

وبحسب بيان الهيئة يأتي ذلك في إطار احتفاء ممتد بعلوم القاهرة يستضيف الإعلامي محمد ترك في برنامج (العالم غداً) على شاشة القناة الأولى الدكتورة سهير رمضان فهمي عميدة كلية العلوم جامعة القاهرة .

ومن المقرر أن يذيع التليفزيون المصري على معظم شاشاته وعلى مدار العام ، تقريراً مطولاً تذيعه القناة الأولى بمناسبة العام المائة لكلية العلوم جامعة القاهرة.

كما يقيم مركز ماسبيرو للدراسات بالتعاون مع القناة الثقافيّة ندوة بعنوان (كليات العلوم والإعلام العلمي في مصر) وذلك بقاعة نجيب محفوظ بماسبيرو .

وتقيم الهيئة الوطنية للإعلام حفل استقبال لعلماء الكلية بمناسبة المئوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

يذكر أن العالم الكبير الدكتور مصطفي مشرفة كان أول عميد للكلية، وقد تخرج بها عدد من نخبة العلماء من بينهم الدكتورة سميرة موسي والدكتور محمد عبد الفتاح القصاص والدكتور مصطفى كمال طلبة.

