الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 مصابا

06:18 م السبت 30 أغسطس 2025
    حادث انقلاب قطار مطروح (9)
    حادث انقلاب قطار مطروح (8)
    حادث انقلاب قطار مطروح (7)
    حادث انقلاب قطار مطروح (5)
    حادث انقلاب قطار مطروح (1)
    حادث انقلاب قطار مطروح (3)
كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الإصابات، في حادث خروج عدد 7 عربات عن القضبان في القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة بنطاق محافظة مطروح، إلى 94 مصابا، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا، إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابا في مستشفى رأس الحكمة، مؤكدة رفع حالتة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح والمحافظات المجاورة والدفع بأطقم طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات.

وأكدت الوزارة تقديم كافة الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، في ظل متابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

