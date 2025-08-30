كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم ندوات توعوية تستهدف طلاب المدارس والعاملين بالمنظومة التعليمية في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، استضافت المدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة بمدينة طنطا ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية، بحضور قيادات التعليم بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب.

ركزت الندوة على إبراز أهمية مرفق السكك الحديدية باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، حيث تم عرض مواد فيلمية توثق الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في تطوير قطاع النقل والمواصلات.

كما تناولت الندوة السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة المرفق، مثل اقتحام المزلقانات المغلقة، وإقامة معابر غير قانونية، وإلقاء المخلفات على القضبان، والركوب في أماكن غير آمنة، وقذف القطارات بالحجارة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تعرض حياة الركاب والعاملين للخطر فقط، بل تلحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة وتؤثر على كفاءة واستدامة الخدمة.

شهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث أكد المشاركون التزامهم بدعم جهود التوعية للقضاء على هذه السلوكيات، مشددين على دور المجتمع في حماية المرافق العامة، ومعبرين عن تقديرهم لجهود العاملين بالسكك الحديدية من مهندسين وفنيين في تطوير الخدمة وتحديثها بما يواكب متطلبات العصر ويوفر رحلات آمنة ومريحة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها وزارة النقل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف بناء جيل واعٍ يدرك أهمية المرافق العامة باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟