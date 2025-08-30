وزيرة التنمية المحلية تفتتح وتتفقد عددًا من المشروعات بالقليوبية

كتب- محمد نصار:

تُجري الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اليوم، زيارة إلى محافظة القليوبية فى إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مشروعات تطوير شارع نبوية موسى وكوبري مشاة محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وافتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالقناطر الخيرية.

كما ستتفقد الدكتورة منال عوض، مصنع البيض بمدينة الخانكة بعد تأهيله وإعادة تشغيله بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وتفقد أعمال الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائري.

من جانبها، هنأت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متمنية كل التوفيق والنجاح والتقدم للمحافظة ولمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

