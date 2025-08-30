إعلان

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

11:06 ص السبت 30 أغسطس 2025

حالة الطقس

كتب- محمد نصار:

تشهد أغلب أنحاء البلاد، اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى في الظل 35 درجة مئوية.

كما توجد فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية، قد تصل إلى حد السيول، على مناطق متفرقة من جنوب محافظة الوادي الجديد.

وتوجد أمطار خفيفة ورعدية متوقعة أيضًا على مناطق من أبو سمبل، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أبو سمبل وجنوب الوادي الجديد.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
