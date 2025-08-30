كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المنتدى العالمي السابع للمدن والمساحات العامة الآمنة، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مدينة زنجبار – تنزانيا، بحضور قيادات دولية وممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الأممية.

وتحدثت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال مشاركتها عن التجربة المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة واستعرضت أبرز جهود المجلس والدولة المصرية في هذا المجال، والتي تمنت إطلاق برنامج القاهرة للمدن الآمنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتجريم التحرش الجنسي عام 2014 (المادة 306 من قانون العقوبات)، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فضلًا عن اطلاق نظام التنسيق الوطني لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث اول وحدة مجمعة للحماية من الغنف ضد المرأة.

وأكدت امل توفيق على الدور المحوري الذي يقوم به مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتقديمه الخدمات القانونية والنفسية والإحالة الآمنة للسيدات ضحايا العنف من خلال شبكة فروعه في جميع المحافظات، والخط الساخن (15115) وقنوات التواصل الرقمية، مشددة على أن الاستماع إلى السيدات ضحايا العنف ، واحترام اختياراتهن، وتوفير بيئة تراعي الصدمات النفسية هو جوهر السياسات التي يعمل المجلس على تطويرها بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.