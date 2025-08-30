إعلان

"القومي للمرأة" يشارك بالمنتدى العالمي السابع للمدن والمساحات العامة الآمنة في زنجبار

03:00 ص السبت 30 أغسطس 2025

أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المنتدى العالمي السابع للمدن والمساحات العامة الآمنة، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مدينة زنجبار – تنزانيا، بحضور قيادات دولية وممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الأممية.

وتحدثت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال مشاركتها عن التجربة المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة واستعرضت أبرز جهود المجلس والدولة المصرية في هذا المجال، والتي تمنت إطلاق برنامج القاهرة للمدن الآمنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتجريم التحرش الجنسي عام 2014 (المادة 306 من قانون العقوبات)، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فضلًا عن اطلاق نظام التنسيق الوطني لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث اول وحدة مجمعة للحماية من الغنف ضد المرأة.

وأكدت امل توفيق على الدور المحوري الذي يقوم به مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتقديمه الخدمات القانونية والنفسية والإحالة الآمنة للسيدات ضحايا العنف من خلال شبكة فروعه في جميع المحافظات، والخط الساخن (15115) وقنوات التواصل الرقمية، مشددة على أن الاستماع إلى السيدات ضحايا العنف ، واحترام اختياراتهن، وتوفير بيئة تراعي الصدمات النفسية هو جوهر السياسات التي يعمل المجلس على تطويرها بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة أمل توفيق مدير عام مكتب شكاوى المرأة التجربة المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة المنتدى العالمي السابع للمدن الآمنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
عمرو أديب يناشد الرئيس السيسي التدخل لحل أزمة أرض الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة