أول تعليق من "خطة النواب" على تخفيض أسعار الفائدة 2%

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، على قرار البنك المركزي، بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض جاء بعد تراجع معدلات التضخم، موضحًا أنها تتناسب طرديًا مع أسعار الفائدة بالبنوك.

وتوقع "الفقي"، اتجاه البتك المركزي لمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ستعقد لجنة السياسات النقدية 4 اجتماعات متتالية في أكتوبر نوفمبر وديسمبر ومن المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع أكتوبر كونه موعد زيادة أسعار المحروقات لتعاود اللجنة التخفيض خلال اجتماعات الشهرين التاليين بمعدل 2% عن كل اجتماع.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.