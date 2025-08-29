أخطأت التقدير.. طبيب الرقص مع المولود يتقدم باعتذار رسمي

كتب- أحمد جمعة:

تقدم الدكتور محمد البلاصي طبيب النساء والتوليد، باعتذار رسمي وذلك بعد ظهوره في فيديو يرقص ممسكاً بمولود حديث الولادة من رقبته مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "البلاصي"، في بيان: "أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عمّا بدر مني عقب إجرائي عملية قيصرية لأحد المرضى"، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن متعمّدًا، وإنما كان تصرّفًا غير مقصود نتج عنه سوء فهم ترتب عليه آثار سلبية أدبية ومعنوية لي ولكم.

وتابع: "كان هدفي، وإن أخطأت التقدير، أن أشارك المريضة شعوريًا وأخفف عنها ألمها بعد التدخل الجراحي، لكنني أدركت الآن أن هذا الفعل لم يكن في موضعه الصحيح. لذلك فإنني أعتذر بصدق عن أي إزعاج أو ضيق تسببت به، وأعي تمامًا حجم تأثيره".

وأكد أن جميع العاملين بالقطاع الطبي يحملون في قلوبهم أسمى آيات الاحترام والتقدير لمرضاهم ولوطنهم العظيم. وسأعمل جاهدًا على استعادة ثقتكم الغالية، والالتزام بأعلى معايير السلوك المهني، بما يليق بقدسية المهنة ورسالتها.

وأشار إلى أن الاعتذار خُلق الرجال، فإنني أجدد اعتذاري للجميع، وأعبر عن تقديري واحترامي لكل فرد في وطننا الحبيب، صغيرًا وكبيرًا.

واختتم "اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت".

وأعلنت نقابة الأطباء عن استدعاء الطبيب للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة. وأكدت في بيان رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

كما شددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع في الأطباء ورسالتهم السامية.

