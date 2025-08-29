إعلان

وكيل المخابرات السابق: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يمثل الضمانة للأمن القومي المصري

08:03 م الجمعة 29 أغسطس 2025

اللواء محمد إبراهيم الدويري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر تضع المصلحة الفلسطينية العليا في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يمثل الضمانة الأساسية للأمن القومي المصري واستقرار المنطقة.

خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قال إن الفصائل الفلسطينية، رغم اختلاف وجهات نظرها، تتفق على أهمية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

أوضح الدويري أن حركة حماس أبدت استعدادها لقبول دولة فلسطينية على حدود 1967، رغم موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل.

وأضاف أن القضية الفلسطينية مرت بثلاث نكبات كبرى: نكبة 1948، ونكبة 1967، والانقسام الداخلي في 2007، الذي وصفه بالنكبة الثالثة التي جاءت بسبب خلافات داخلية بين الفصائل الفلسطينية.

وتابع الدويري مشيرًا إلى جهود مصر المستمرة على مدار سنوات لتحقيق التهدئة بين حركتي حماس وفتح، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا واضحًا ضد الانقلاب على السلطة الفلسطينية في 2007، حيث نقلت سفارتها من غزة كرد فعل على تلك الأحداث.

وأكد أن مصر لم تستبعد أي فصيل فلسطيني من عملية المصالحة، سواء كانت فصائل سياسية أو دينية أو مقاومة، مشددًا على أن وجود الجميع ضروري للوصول إلى رؤية فلسطينية موحدة.

وأشار الدويري إلى أن مصر تبقي الباب مفتوحًا أمام أي دولة إقليمية أو دولية ترغب في دعم جهود المصالحة، شريطة أن تكون مشاركتها إيجابية وتخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وتابع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر لم تتخذ موقفًا منفردًا في هذا الشأن، بل سعت دائمًا إلى التعاون مع الدول الأخرى لدفع عملية المصالحة قدماً، بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية وتحقيق استقرار المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء محمد إبراهيم الدويري إنشاء دولة فلسطينية مستقلة الأمن القومي المصري وكيل المخابرات السابق حماس مصر تضع المصلحة الفلسطينية في الصدارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة