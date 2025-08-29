كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر تضع المصلحة الفلسطينية العليا في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يمثل الضمانة الأساسية للأمن القومي المصري واستقرار المنطقة.

خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قال إن الفصائل الفلسطينية، رغم اختلاف وجهات نظرها، تتفق على أهمية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

أوضح الدويري أن حركة حماس أبدت استعدادها لقبول دولة فلسطينية على حدود 1967، رغم موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل.

وأضاف أن القضية الفلسطينية مرت بثلاث نكبات كبرى: نكبة 1948، ونكبة 1967، والانقسام الداخلي في 2007، الذي وصفه بالنكبة الثالثة التي جاءت بسبب خلافات داخلية بين الفصائل الفلسطينية.

وتابع الدويري مشيرًا إلى جهود مصر المستمرة على مدار سنوات لتحقيق التهدئة بين حركتي حماس وفتح، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا واضحًا ضد الانقلاب على السلطة الفلسطينية في 2007، حيث نقلت سفارتها من غزة كرد فعل على تلك الأحداث.

وأكد أن مصر لم تستبعد أي فصيل فلسطيني من عملية المصالحة، سواء كانت فصائل سياسية أو دينية أو مقاومة، مشددًا على أن وجود الجميع ضروري للوصول إلى رؤية فلسطينية موحدة.

وأشار الدويري إلى أن مصر تبقي الباب مفتوحًا أمام أي دولة إقليمية أو دولية ترغب في دعم جهود المصالحة، شريطة أن تكون مشاركتها إيجابية وتخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وتابع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر لم تتخذ موقفًا منفردًا في هذا الشأن، بل سعت دائمًا إلى التعاون مع الدول الأخرى لدفع عملية المصالحة قدماً، بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية وتحقيق استقرار المنطقة.