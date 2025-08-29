إعلان

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يتوجه للصين للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"

11:05 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُتوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانيجين"، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المُقرر أن يشارك رئيس الوزراء فى قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" ضمن لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلقي كلمة مصر خلال القمة التي تُعقد تحت عنوان "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة".

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي رئيس الوزراء مجموعة بارزة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي الصين قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس الرئيس عبدالفتاح السيسي
