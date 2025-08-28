محافظ القاهرة: إزالة الإشغالات أعلى كوبري الليمون ونقل الباعة الجائلين

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم إزالة كافة الإشغالات المتواجدة أعلى كوبري الليمون التراثي المتواجد بمنطقة ميدان رمسيس، مع نقل الباعة الجائلين المتواجدين عليه إلى أماكن بديلة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم إعادة ترميم الكوبري وإعادته لحالته الأولى ضمن جهود الدولة في الحفاظ على التراث بالعاصمة.

كوبري الليمون، يعد أحد الكباري التراثية ويوجد بميدان رمسيس بالقاهرة، يعود تاريخه إلى عام 1889، وتم تنفيذه في عهد الخديوي إسماعيل، واكتسب اسمه من وجود سوق لليمون بالقرب منه في فترة إنشاء ترعة الإسماعيلية، وكان مصنوعًا من الخشب عند بداية إنشائه ثم صنع من المعدن، وشهد مرور الترام في بدايات القرن العشرين.

ويعد هذا الكوبري جزءا من تاريخ ميدان رمسيس وتطوره، خاصة وأنه من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات بمحيط ميدان رمسيس في إطار إعادة الوجه الحضاري للعاصمة مع إيجاد بدائل حضارية لاستيعاب الباعة المتواجدين بالميدان بعد اخلائه من الباعة وسيارات السرفيس عقب انتهاء المشروع الذي تنفذه الشركة الوطنية للطرق.