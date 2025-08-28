أحمد نبوي خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم غدًا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمود علي حسن، ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد نبوي أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، حول موضوع "سماحة الإسلام"

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف..

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "سماحة الإسلام"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص‎