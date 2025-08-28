انضمام ياسمين القفاص لبرنامج "صباح الخير يا مصر"

كتب-عمرو صالح:

انضمت الإعلامية ياسمين القفاص لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، لتشارك في تقديم البرنامج الصباحي الأهم بالتلفزيون المصري.

وظهرت ياسمين القفاض في حلقة اليوم الخميس بمشاركة الإعلاميين دينا شرف ويوسف عابدين.

ياسمين القفاص تخرجت عام ٢٠٠٩ من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتحقت بالعمل بالتليفزيون المصرى عام ٢٠١٠ كمراسلة فى قناة النيل الدولية Nile TV ثم قارئة نشرات ومقدمة برامج.

وفي عام ٢٠١٣، انضمت إلى قناة النيل للأخبار وتخصصت فى تقديم النشرات الرياضية و الإقتصادية و قدمت العديد من البرامج الرئيسة مثل "هذا الصباح" ، "مصر الآن" ، "همزة وصل " "الرياضة فى أسبوع" وغيرهم .

وفى عام ٢٠٢٠، انضممت لفريق عمل هيئة الإذاعة البريطانية BBC كصحفية إذاعية فى القسم الرياضى، وشاركت فى تقديم النشرات إلى جانب إعداد وإخراج البرنامج الرياضى اليومى "بروح رياضية".

كما شرفت بمشاركة فريق عمل برنامج "المونديال بالعربي" الذى تم تقديمه على شاشة BBC لتغطية كأس العالم ٢٠٢٢، ثم جاءت العودة لقناة النيل للأخبار بعد قرار إغلاق إذاعة BBC لتقديم النشرات والبرامج.

