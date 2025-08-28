كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارة تفقدية إلى ميناء السخنة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع التطوير والاستكمال، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الإسكندرية" لربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وخلال الزيارة، شهد الوزير احتفالية أقامتها شركة هاتشيسون العالمية بمناسبة وصول ثلاث أوناش رصيف عملاقة (STS) من إجمالي ستة أوناش مخصصة لمحطة هاتشيسون رقم (1)، إضافة إلى 12 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG) من إجمالي 18 ونشًا، وذلك في إطار أعمال البنية الفوقية لأول محطة حاويات يجري تنفيذها بالميناء.

وأكد الوزير أن محطة هاتشيسون رقم (1) ستكون محطة آلية بالكامل، حيث تعمل بجميع عناصرها التشغيلية باستخدام أحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك:

نظام إدارة محطات الحاويات (TOS) للتحكم اللحظي في حركة الحاويات.

أنظمة التتبع بتقنيات GPS وRFID.

غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحات.

تطبيق تقنيات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأوضح أن وصول هذه الأوناش يمثل خطوة جوهرية نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر السفن والخطوط الملاحية الدولية، ويؤكد مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لعقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية.

كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح اللواء محمد خليل، مدير المشروع، أن أعمال التطوير التي انطلقت عام 2021 تضمنت:

إنشاء 5 أحواض جديدة بعمق 18 مترًا.

تنفيذ أرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا.

تجهيز ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع.

إنشاء مناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم².

تنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا لربط الميناء بالقطار الكهربائي السريع.

تطوير طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، بعرض 6 حارات مزدوجة.

إنشاء المبنى الإداري، المجمع الأمني، الأسوار، البوابات، وحواجز أمواج بطول 3,270 مترًا.

اكتساب 4 ملايين متر مربع من الأراضي الجديدة عبر نواتج الحفر، لتصل مساحة الميناء إلى نحو 29 كم².

وأشار اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير ميناء السخنة، إلى أن نسب التنفيذ حتى الآن بلغت:

الأرصفة: 100%

الحفر الجاف: 95%

أعمال التكريك: 95%

الطرق الداخلية: 85%

السكك الحديدية: 70%

المرافق: 70%

الإنشاءات: 70%

حواجز الأمواج: 100%

ليصل معدل التنفيذ العام للمشروع إلى 96%.

وأضاف أن المشروع يُنفذ بالكامل بسواعد الشركات الوطنية المتخصصة، ما يجسد ملحمة وطنية على أرض مصر. كما تمكن ميناء السخنة من جذب استثمارات وتحالفات تشغيلية عالمية، حيث تم التعاقد مع شركة البحر الأحمر لتداول الحاويات (RSCT) لتشغيل وإدارة إحدى المحطات، وجارٍ التعاقد مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة الدحرجة (RO-RO) ومحطة استقبال السفن السياحية، بما يضيف بعدًا تكامليًا ويعزز تنوع أنشطة الميناء.

