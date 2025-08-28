كتب- محمد أبو بكر:

افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، صالة الإنتاج الجديدة بشركة جولدن ستارز للملابس الجاهزة بالمحمودية (شركة مساهمة مصرية)، وذلك في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية.

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، خلال الافتتاح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل لائقة، مع ضمان بيئة عمل آمنة تحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح وزير العمل، أن عدد العاملين بالشركة ارتفع بعد التوسعات الجديدة إلى 2000 عامل، بينهم 110 من ذوي الهمم، مشيدًا بجهود الشركة في دمج وتمكين هذه الفئة داخل بيئة العمل.

وخلال الفعالية، استقبل الوزير قيادات الشركة برئاسة محمد زاكير رئيس مجلس الإدارة، كما شاهد فيلمًا تسجيليًا استعرض مسيرة الشركة وإنجازاتها في مجال صناعة الملابس الجاهزة.

كما قام وزير العمل بتسليم 15 عقد عمل جديد لعدد من العاملين من ذوي الهمم، ليصل إجمالي عددهم داخل الشركة إلى 110 عاملًا، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.

