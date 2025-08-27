كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتغيير مُسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة ليُصبح "كلية العلوم"، على أن يتضمن برنامجًا متخصصًا في علوم البحار.

وأوضح مجلس الوزراء أن المسمى الجديد يتيح للكلية التوسع في تخصصاتها الأكاديمية لتشمل أقسامًا متعددة، مثل الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، البيولوجيا، الكيمياء الحيوية الطبية، الفيزياء الحيوية، الميكروبيولوجي، التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، جيولوجيا البترول والمياه، وغيرها من التخصصات النوعية.

وأكد المجلس أن تعديل المسمى يعزز التكامل الأكاديمي والبحثي، ويدعم التصنيف العلمي للجامعة، إلى جانب زيادة فرص التوظيف للخريجين في قطاعات متعددة، تشمل التعليم، الصناعات الدوائية، التحاليل الطبية، البيئة، الطاقة، والتكنولوجيا.

كما أشار إلى أن وجود "كلية العلوم" بمسماها العام والشامل يُسهم في تأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متنوعة، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويُسهم في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة.

ويأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات التنمية وسوق العمل بالمحافظة، حيث تشهد البحر الأحمر توسعًا متسارعًا في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، ما يجعل وجود "كلية العلوم" ضرورة استراتيجية لتوفير كوادر علمية متخصصة تدعم تلك المشروعات.

