كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على استكمال إجراءات استصدار قانون يمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها وشبكات ربطها، بالإضافة إلى توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر (ش.م.م - شركة المشروع).

