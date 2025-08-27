كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن علاقات مصر مع الإمارات هي علاقات تاريخية وشديدة التميز في كل المجالات.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع للحكومة بمجلس الوزراء، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لمصر اليوم، تعكس حميمية هذه العلاقة والاستمرار في التنسيق المشترك في القضايا المختلفة.

كان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026، حيث جاءت الأسعار وفق درجات النظافة كالآتي:

2250 جنيهًا للأردب لدرجة نظافة 22.5.

2300 جنيه للأردب لدرجة نظافة 23.

2350 جنيهًا للأردب لدرجة نظافة 23.5.

كما أقر المجلس أن يكون سعر توريد قصب السكر 2500 جنيه للطن، فيما تم تحديد سعر توريد بنجر السكر 2000 جنيه للطن خلال الموسم نفسه.

وأوضح مجلس الوزراء أن إعلان هذه الأسعار يأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد البيان أن الدولة تواصل إرساء سياسات متوازنة تحقق العدالة للمزارعين وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء الآمن للمواطنين.

