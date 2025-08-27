إعلان

مدبولي: "الذكاء الاصطناعي" مادة "نجاح و رسوب" لأولى ثانوي العام المقبل

07:05 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولي ثانوى العام المقبل، ولن تضاف للمجموع، ولكنها ستكون مادة نجاح ورسوب.

كان أكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة تنتهي من اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح تمامًا لشكل الدولة المصرية والرؤية لتمنيتها والاقتصاد المصري حتى 2030 وبالتالي نتحدث عن ما بعد برنامج الصندوق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسنخرج بمؤتمر لعرض هذا الموضوع في بداية شهر سبتمبر كمسودة لهذا الموضوع حتى يتم طرحها للحوار الوطني لمدة شهرين.

وتابع: سننتهي من هذه الوثيقة المهمة جدًا قبل نهاية هذا العام كما وعدت في مؤتمر صحفي سابق بأنه سيكون لدينا الرؤية بالكامل قبل نهاية هذا العام.

اقرأ أيضًا:

"رحلة شاقة وراء علبة دواء".. هل عادت أزمة النواقص مجددًا؟

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي الذكاء الاصطناعي منهج أولي ثانوى المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان