مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة في قانون المرور.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار دراسة أعدتها وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي حول طبيعة خدمات النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل الجديد على السماح بترخيص سيارات الميني فان ذات السعة (7) ركاب، للشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالمدن العمرانية الجديدة، بدلاً من النص الحالي الذي يشترط ألا يقل عدد الركاب في السيارة عن (8) أفراد.

ويأتي القرار استجابةً لواقع السوق، حيث تُعد سيارات الميني فان ذات السعة (7) ركاب الأكثر انتشارًا بين المواطنين والمتوافرة بشكل أكبر، مما يساهم في ضمان استمرار الخدمة داخل المدن الجديدة التي تتميز باتساعها العمراني وتباعد أحيائها.

وأكد مجلس الوزراء أن التعديل يستهدف تعزيز انضباط الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة وحضارية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب المساهمة في ضبط تكاليف التشغيل على الشركات والأفراد، بما ينعكس إيجابيًا على المنظومة المرورية بوجه عام.

