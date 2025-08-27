كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة لجنة دولية مشتركة تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية والجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات، بدءًا من الأسبوع المقبل، لتقييم خمس مستشفيات تابعة للوزارة بهدف منحها الاعتماد الدولي في مجال مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص مصر على تعزيز مكانتها الرائدة بين دول إفريقيا وإقليم شرق المتوسط في مجال مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

‏‎ تندرج هذه المبادرة ضمن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتستند إلى توجيهاته خلال المؤتمر الوطني لمكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية في دورتيه الأولى والثانية، والتي أكدت على أهمية تكاتف الجهود والتنسيق المشترك لمواجهة هذا التحدي العالمي، مع التشديد على ضرورة حصول المستشفيات على الاعتماد الدولي لتعزيز جودة الخدمات الطبية وحماية أرواح المواطنين.

‏‎

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المستشفيات المستهدفة تشمل مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، والمنصورة الدولي بالدقهلية، ودمياط العام بدمياط، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر، والإيمان العام بأسيوط.

وأشار إلى أن هذا التقييم سيغطي محاور رئيسية تشمل إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والتشخيص المعملي للميكروبات المقاومة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والأفريقي.

‏‎

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة شاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 90 مستشفى نموذجيًا، تشمل مستشفيات حكومية وخاصة تابعة لمديريات الشؤون الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية، وهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى مستشفيات هيئة قناة السويس.

وأضاف أن الوزارة تخطط لتوسيع نطاق هذه المنظومة تدريجيًا لتشمل جميع المستشفيات، مع التركيز على تعزيز ممارسات الوقاية ومكافحة العدوى، والتشخيص المعملي، ومراقبة الميكروبات المقاومة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المضادات الحيوية. كما أشار إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الزراعة والبيئة لتطبيق استراتيجية “الصحة الواحدة”، التي تهدف إلى توحيد الجهود لتحسين صحة الإنسان والحيوان وسلامة النباتات والبيئة.

‏‎

بدورها، أكدت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بنموذج البرنامج المصري في دليلها الإرشادي الصادر في يونيو 2025، والذي يركز على وضع وتنفيذ الخطط الوطنية للوقاية ومكافحة العدوى.

وأوضحت أن الدليل سلط الضوء على التكامل بين إدارات الوزارة والدور القيادي الداعم في تحقيق هذا النجاح، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز بناء مجتمع صحي مستدام.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر

"الإرسال عبر شبكة المجالس".. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا