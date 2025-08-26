كتب – عمرو صالح:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بهيلينا تيبيل، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم (SIWI)، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا إدارة المياه والتغير المناخي.

وبحسب بيان وزارة الري، أشاد الدكتور سويلم بالشراكة الوثيقة بين الوزارة والمعهد، والتي انعكست بوضوح في العديد من الفعاليات الدولية الهامة مثل أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ السابقة، مؤكداً أن التعاون خلال مؤتمر المناخ (COP27) شكّل محطة بارزة في وضع قضية المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال تنظيم "جناح المياه والمناخ" بالشراكة بين الجانبين.

وأكد وزير الري على أهمية تعزيز التكامل بين فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه" و"أسبوع القاهرة للمياه"، بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الأنشطة، وتعظيم الأثر الدولي لكلا الحدثين.

وأوضح سويلم أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه سيُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025 تحت شعار: "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، مشيراً إلى أن فعاليات هذا العام ستركز على استراتيجيات استباقية لتعزيز أنظمة المياه ودعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن أسبوع القاهرة للمياه 2025 سيتناول خمسة محاور رئيسية، تهدف جميعها إلى تعزيز الفهم الشامل لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام في ظل التغير المناخي، عبر مناقشات موسعة في الجلسات العامة والفنية، بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات الدولية المعنية.

