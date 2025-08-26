كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بما قام به أحمد ناصر وعبد القادر ميدو، وأبناء مصر الشرفاء بالخارج، الذين تصدوا لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية اقتحامَ السفارة المصرية في هولندا.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج تضامنه الكامل مع شباب مصر وأبناء الجاليات في الخارج، في الدفاع عن السفارات المصرية ضد أية محاولات للاعتداء عليها، مستنكرًا ما قامت به السلطات الإنجليزية بالقبض على أحمد ناصر وميدو عبد القادر؛ خصوصًا أن تلك الواقعة كشفت عن الازدواجية التي يتم التعامل بها مع ملف الحريات .

وانتقد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج تعامل الشرطة الهولندية والإنجليزية مع الشباب المصري، الذي يدافع عن سفارة بلاده ضد أي اعتداءات عليها، متسائلًا: هل مَن يدافع عن السفارة يتم التعامل معه بهذه الطريقة؟! مؤكدًا أنه كان من الأجدر أن تقوم الشرطة الإنجليزية والهولندية بالتصدي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وعدم التعرض لمَن يحمي سفارة بلاده .

وأشار الدكتور محمود حسين إلى أن جماعة الإخوان تحاول النَّيْل من الدولة عبر إثارة الفوضى خارج حدودها؛ لكن الشعب المصري أصبح على وعي تام بخططهم المشبوهة وأهدافهم الحقيقية، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في دعم غزة منذ اندلاع الأزمات الأخيرة، من خلال جهود دبلوماسية متواصلة لوقف التصعيد العسكري، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأشاد الإعلامي علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد، بالموقف القوي والشجاع لأبناء الجاليات المصرية، الذين دافعوا عن السفارات المصرية؛ مما جعل جميع محاولات التحريض تبوء بالفشل بعد أن تصدى أبناء الجالية المصرية بالخارج لمثل هذه المحاولات بقوة، منتقدًا ما قامت به السلطات الإنجليزية بإلقاء القبض على أحمد ناصر وميدو عبد القادر، وهو ما يعكس التواطؤ مع المحرضين على اقتحام السفارات .

وأكد المهندس أمجد المناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن مصر دولة قوية وراسخة في سياساتها، وأن كل محاولات الجماعات الإرهابية لإضعافها أو تشويه صورتها الدولية مصيرها الفشل، لافتًا إلى أن الشعب المصري وأبناء الجاليات في الخارج، سيقفون خلف قيادته، والدولة ثابتة على مواقفها في نصرة القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي.

وأكد المحاسب شريف النسيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الشعب المصري بات يدرك حقيقة جماعة الإخوان وأهدافها المشبوهة، وأن محاولاتهم البائسة لن تنجح في النيل من مكانة مصر أو تقليل هيبتها، مشيرًا إلى أن مواجهة مثل هذه الجرائم تتطلب تنسيقًا أكبر مع الدول المستضيفة؛ لضمان حماية البعثات الدبلوماسية المصرية، فضلًا عن التصدي إعلاميًّا لتلك الحملات الممنهجة التي تسعى لإهانة رموز مصر وتشويه صورتها.

وشدد المحاسب محمد شحاتة، عضو الاتحاد، على دعمه الكامل بكل قوة للدبلوماسية المصرية في مواجهة هذه التصرفات المشينة، مطالبًا الدولة المصرية برد قاسٍ وحاسم تجاه أية دولة تتهاون في حماية أرضنا وبعثاتنا وتتآمر مع الجماعة الإرهابية؛ من أجل اقتحام السفارات المصرية بالخارج.