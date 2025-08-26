منحة المولد النبوي 2025- 1300 مكافأة للعاملين بالأزهر - مستند

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف منحة قدرها 1200 جنيه للعاملين بالأزهر والقطاعات التابعة له عدا الجامعة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

ومن المقرر أن يوافق المولد النبوي الشريف، يوم الجمعة الخامس من سبتمبر المقبل، الـ 12 من ربيع الأول لعام 1447 هجرية.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026

طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح