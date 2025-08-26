محافظ القاهرة ينقل 4 رؤساء أحياء إلى أماكن أخرى -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أصدر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل، والدفع بقيادات تكون قادرة على مواجهة التحديات، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل قرار محافظ القاهرة تكليف إسلام سيد إسماعيل من رئيس حي الزيتون إلى رئيس حي مصر الجديدة، ومحمد السيد حسنين مزيد من رئيس حى الموسكي إلى رئيس حي غرب القاهرة، ومحمد عثمان الإمام من رئيس حي غرب القاهرة إلى رئيس حي المعادي، ومحمد عبد الوهاب محمد من رئيس حي مصر الجديدة إلى رئيس حي الساحل.

وأكد محافظ القاهرة، وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضاء المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.

