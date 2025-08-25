الفنان عزت زين أمينا عاما لمؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي"

كتب- محمد شاكر:

قال المخرج عادل حسان أن أمانة مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي"، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، اختارت الفنان القدير عزت زين أمينا عاما للمؤتمر.

واعتبر عادل حسان - مدير المركز ورئيس المؤتمر - أن اختيار زين سيضيف للمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في مجاله حيث يبحث من منظور واسع قضايا المسرح المدرسي متنقلا عبر محاوره بين الآني والمستقبلي، مناقشا قضايا الهوية والآلية والتحديات.

الفنان القدير عزت زين بدأ حياته الوظيفية أخصائي مسرح بالتربية والتعليم، وتدرج في المناصب والمسؤوليات إلى أن خرج إلى المعاش موجها عاما للمسرح، وخلال هذه الرحلة اكتسب العديد من الخبرات ، وقدم العديد من تلامذته للساحة الفنية، وترك بصمة واضحة في مجال المسرح المدرسي، والجامعي، قبل أن ينتقل للسينما والتلفزيون، حيث حقق شهرة واسعة وتم تكريمه في فعاليات متعددة.

مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي يقام علي مدار يومي 30 و31 أغسطس الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة، ويقام حفل ختامه بمركز الهناجر للفنون بحضور وزيري الثقافة د. أحمدفؤاد هنو والتعليم محمد عبداللطيف.

ويأمل القائمون عليه إن يكون نقطة مفصلية في مسار المسرح المدرسي باعتباره مساحة تربوية وإبداعية يمكن أن تكون ذات تأثير علي ملايين من طلاب المدارس والجامعات.

