إعلان

"الوطنية للإعلام" تنعي الإعلامي عاطف كامل

09:00 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الإعلامي عاطف كامل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، ببالغ الحزن الإعلامي الأستاذ عاطف كامل، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين، بعد مشوار حافل.. قدم خلاله برنامجه الشهير "لو بطلنا نحلم" بالتليفزيون المصري، كما قدم البرامج الإخبارية، وشارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".

وأكدت الهيئة أن مشوار الإعلامي الراحل اتسم بالمهنية والأخلاقية، وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته ومحبيه، ولكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطف كامل الوطنية للإعلام أحمد المسلماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان