"الوطنية للإعلام" تنعي الإعلامي عاطف كامل

كتب- عمرو صالح:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، ببالغ الحزن الإعلامي الأستاذ عاطف كامل، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين، بعد مشوار حافل.. قدم خلاله برنامجه الشهير "لو بطلنا نحلم" بالتليفزيون المصري، كما قدم البرامج الإخبارية، وشارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".

وأكدت الهيئة أن مشوار الإعلامي الراحل اتسم بالمهنية والأخلاقية، وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته ومحبيه، ولكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.