وفاة الإعلامي عاطف كامل

06:36 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الإعلامي عاطف كامل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن الشاعر فوزي إبراهيم، وفاة الإعلامي القدير عاطف كامل، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وكتب إبراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر صادم ومفجع، الصديق والزميل الغالي الخلوق الإعلامي الكبير عاطف كامل في ذمة الله، ربنا يرحمك يا عاطف ويصبر أسرتك ومحبينك".

بدأ عاطف كامل حياته صحفيا، ثم رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو. وكان "لو بطلنا نحلم" أول برامج في مسيرته بالتليفزيون المصرى.

