نقيب الصحفيين يُعلن إخلاء سبيل إسلام الراجحي صاحب واقعة بوست القمامة

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي صاحب واقعة بوست القمامة، بعد إلقاء القبض عليه على خلفية الحكم الصادر ضده.

وكان خالد البلشي تقدم صباح اليوم بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي الصحفي بجريدة الأخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

أكدت النقابة في طلبها أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.

اعتبرت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث إن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عند هذه الحالات تُحل الهيئات الشبابية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

اليوم.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير