نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الوزير بوقف الإجراءات القانونية ضد فيتو

كتب- عمرو صالح:

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت بكل تقدير واحترام مبادرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدم المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفاً صحفياً بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وبحسب بيان النقابة أشاد البلشي بهذه المبادرة المحمودة والمشكورة واعتبرها خطوة إيجابية بناءة نحو تعزيز دور وحرية الصحافة وحق التعبير كما تعدها بمثابة رسالة واضحة تؤكد على أهمية الحوار المهني البناء بين الصحافة والحكومة واعتماد حق الرد بدلا من اللجوء إلى ملاحقة الصحافة والصحفيين قضائياً أو الشكوى للجهات المختلفة.

وأضاف البلشي إن مبادرة الفريق كامل الوزير تؤسس لنهج جديد من التفاهم المتبادل وتؤكد على أن العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة من جهة وبين الصحافة والمؤسسات الصحفية والصحفيين يجب أن تقوم على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وليس المواجهة؛ تعزيزا لحرية الرأي والتعبير وبما يخدم المصلحة العامة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار البلشي إلى أن النقابة تأمل في أن يفتح هذا الموقف من الفريق كامل الوزير آفاقاً جديدة من التعاون المثمر بين الصحافة والحكومة ومؤسساتها وأن يصبح نموذجاً يحتذى في التعامل مع النقد البناء قائم على الفهم العميق لأهمية دور الصحافة في المجتمع وحق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة في إطار من المهنية والموضوعية في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عند هذه الحالات تُحل الهيئات الشبابية وفقًا للقانون.. تعرف عليها