نقابة الصحفيين تطالب بإخلاء سبيل إسلام الراجحي

كتب- محمد نصار:

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، صباح اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

وأكدت النقابة، في طلبها، أن الزميل لم يتم إخطاره رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام بشأن استدعاء الصحفيين.

واعتبرت النقابة، أن مبررات الحبس الاحتياطي منتفية في حق الزميل، حيث أن له محل إقامة ثابت، ولا يخشى عليه من الهرب أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه.

وترى النقابة، أن استمرار حبس الزميل لحين تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.

وقد تم توقيف الزميل أمس الأحد 24 أغسطس 2025إثر مشاجرة، ليفاجأ في قسم الشرطة بالقرار الصادر بحقه في قضية مقامة من موظفة في الإدارة المحلية.

وأحيلت القضية في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أقرت بعدم الاختصاص، ليتم إحالتها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

وكلفت النقابة، محاميًا للتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب آخر للمحامي العام لنيابات دمياط بإخلاءسبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس.

كما أرسلت النقابة، شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي، وتتابع النقابة ولجنة الحريات بها الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل.

