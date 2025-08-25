وزارة الزراعة تبحث آليات التعاقدات الجديدة مع المزارعين

كتب- محمد أبو بكر:

عقد مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، لمناقشة التعاقدات الجديدة مع المزارعين في الموسم المقبل لشراء مختلف المحاصيل.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بهدف تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية وتشجيع المزارعين على الإنتاج، مع ضمان حصولهم على عائد عادل ومجزٍ من محاصيلهم.

وقالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إن الاجتماع عُقد بحضور ممثل عن شركة "مافي"، وممثل عن البنك الزراعي المصري، إلى جانب مسؤولي المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي وفريق عمل المركز، وذلك لبحث خطوات تفعيل العقود الجديدة.

وأضافت رجب أن الاجتماع ناقش البنود التفصيلية للتعاقدات لضمان وضوح الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، كما تم بحث آليات تسعير المحاصيل المتعاقد عليها بما يضمن العدالة وتقديم أسعار مناسبة للمزارعين، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لآلية توريد المحاصيل من الحقول إلى المصانع بشكل منظم وسلس.

وأوضحت رئيس المركز أنه تم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات المقبلة، بما يمنح المزارعين فرصة للاستعداد المبكر، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة وزارة الزراعة الرامية إلى تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية كأداة استراتيجية لحماية المزارعين، وضمان استقرار الأسواق الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي عبر الربط المباشر بين الإنتاج والتصنيع.

