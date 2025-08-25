القصة الكاملة لاكتشاف المدينة الغارقة بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور الحسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن افتتاح معرض "أسرار المدينة الغارقة" بالمتحف القومي بالإسكندرية يُعيد إلى الأذهان تاريخًا عريقًا من الآثار الغارقة التي تحتضنها المدينة.

وأوضح الحسين عبد البصير، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن القصة تعود إلى عام 1933 عندما كان أحد الطيارين البريطانيين يحلق فوق منطقة أبو قير، ولاحظ وجود آثار في المياه، لافتًا إلى أن الأمير عمر طوسون، أحد أمراء العائلة المالكة وقتها، كان شديد الاهتمام بالآثار، فبدأت عمليات البحث والكشف.

وأشار إلى أن بعثة مصرية فرنسية مشتركة عملت في تلك المنطقة، ونجحت في استخراج آثار مذهلة من المدن الغارقة، مؤكدًا أن هذا المكان كان في الأصل مدينة عامرة تحت البحر.

وأضاف أن الاكتشافات شملت مركبًا حربية غارقة تعود إلى عصر البطالمة، بجانب معابد مخصصة للإله آمون، فضلًا عن عدد كبير من التماثيل والقطع الأثرية النادرة التي كشفت عن ثراء الحضارة المصرية القديمة في تلك الحقبة.