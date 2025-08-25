إعلان

44 ندوة إرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية في 16 محافظة

12:08 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري، 44 ندوة إرشادية وتثقيفية حول تدوير المخلفات الزراعية، شملت 16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية بمركز البحوث الزراعية، إن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز، بضرورة تكثيف الجهود الإرشادية والتواصل المستمر مع المزارعين لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاستغلال المخلفات الزراعية بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح أن هذه الندوات استفاد منها نحو 1100 مشارك من قادة المزارعين والمهندسين الزراعيين، حيث تم التركيز على تنمية مهاراتهم ومعارفهم المتعلقة باستغلال المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وبيئية.

وأشار مدير المعهد إلى أن الفعاليات شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والفنيين من معاهد بحوث الإرشاد الزراعي والأراضي والمياه والبيئة والهندسة الزراعية والإنتاج الحيواني، وذلك بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات المعنية.

وأضاف أن الموضوعات التي شملتها الندوات تضمنت:

أهمية تدوير المخلفات الزراعية وفوائدها الاقتصادية والبيئية.

طرق التدوير وكيفية عمل الكومات السمادية.

إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات.

تصنيع السيلاج وخطوات التحضير وفوائده في تحسين تغذية الحيوانات.

اختيار أفضل المخلفات النباتية الغنية بالعناصر الغذائية لتغذية الثروة الحيوانية.

وأكد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة المعهد لتكثيف الخدمات الإرشادية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة وفاعلية هذه الخدمات بما يسهم في إتاحة المعرفة الزراعية للمزارعين، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.

المخلفات الزراعية الإرشاد الزراعي مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة
