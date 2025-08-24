إعادة فتح نفق بشتيل في الجيزة بعد إغلاق دام 20 عاماً- صور

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت محافظة الجيزة حدثاً استثنائياً انتظره مواطنو مركز ومدينة أوسيم طويلاً، حيث تمكنت المحافظة من إعادة فتح نفق المشاة والسيارات الكائن أسفل الطريق الدائري بالوحدة المحلية ببشتيل، بجوار مركز شباب بشتيل، وذلك بعد أن ظل مغلقاً لما يقرب من عشرين عاماً.

وأضافت: النفق الذي تحوّل خلال سنوات الإغلاق إلى مأوى للمتسولين واعتبره الأهالي بؤرة إجرامية ومصدراً للمعاناة، عاد اليوم ليخدم المواطنين من جديد، فاتحاً لهم طريقاً آمناً للحركة والتنقل، وسط حالة من الفرحة العارمة بين الأهالي الذين انتظروا هذه اللحظة منذ سنوات طويلة.

وأوضحت: تم رفع كفاءة النفق عبر تعزيز أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الكتل الخرسانية والإشغالات المتراكمة منذ عقدين، بما يعيد له مظهره الحضاري ودوره الحيوي.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إعادة فتح نفق بشتيل تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل عليها المحافظة لفتح جميع المنافذ المغلقة أو المتعدى عليها واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وشدد على أن الدولة حريصة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتيسير حركة المرور والمشاة على حد سواء.

وأضاف النجار أن النفق بعد تطويره سيظل خاضعاً للمتابعة والصيانة الدورية، لمنع عودته مرة أخرى إلى ما كان عليه سابقاً، مؤكداً أن المحافظة ستواصل حملاتها لرفع كفاءة البنية التحتية والتعامل الحاسم مع أي مظاهر سلبية أو إشغالات تعيق الحركة.