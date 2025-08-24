3 قيادات يتنافسون على وظيفة نائب رئيس "شمال القاهرة للكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

تعقد لجنة اختبار الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لاختيار نائب رئيس الشركة ورئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة "شمال القاهرة للكهرباء"؛ في إطار خطة الشركة لتطوير القيادات ودعم الكفاءات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر في تصريحات لـ"مصراوي" إن المنافسة على المنصب بين 3 قيادات بارزة بالشركة، هم:

- المحاسب أحمد عبد الباقي، رئيس قطاع الحلمية.

- المحاسب أحمد الحسيني، رئيس قطاع كبار المشتركين.

- المحاسبة ميريام فوزي، رئيس قطاع شبرا التجاري.

وأكدت مصادر بالشركة أن الاختبارات ستشمل الجوانب الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بقطاع الشؤون التجارية، إلى جانب تقييم القدرات القيادية والإشرافية للمتقدمين؛ لضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين واختيار الأنسب لتولي المسؤولية.