إعلان

محدش اشتكى.. الجيزة تكشف حقيقة انقطاع الكهرباء عن حي العمرانية

10:53 ص الأحد 24 أغسطس 2025

الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -محمد أبو بكر:

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق حي العمرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم الأحد، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات لم تتلقَّ أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاعات.

وناشدت محافظة الجيزة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أية معلومات؛ حرصًا على عدم إثارة البلبلة بين المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكهرباء الجيزة حي العمرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم