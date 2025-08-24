"التأمين الصحي": بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى المقطم

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، وذلك في إطار العمل على تطوير خدمات المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز ورفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة للمواطنين، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم تزويد المستشفى بجهاز فاكو حديث، بالتزامن مع توافر أحدث الميكروسكوبات الجراحية، للقضاء على قوائم انتظار جراحات العيون ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية.

وذكر رئيس الهيئة، أنه تم إجراء 4 عمليات لإصلاح عيوب الشبكية في خطوة جديدة ونقلة نوعية نحو تقديم الخدمات الصحية بأعلي جودة وكفاءة لجمهور الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي.

وتابع رئيس الهيئة، أن المستشفى أجرت 27 ألف عملية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار في 2018، تشمل 8500 عملية جراحية في مجال طب وجراحات العيون، كما أجرت المستشفي 6500 عملية خلال النصف الأول من عام 2025.

ولفت الدكتور أحمد مصطفي، إلي تزويد المستشفي بعدد 4 أسرة رعاية مركزة، وأجهزة تنفس صناعي للأطفال المبتسرين للمساعدة في تقليل إنتظار مرضي الرعايات والحضانات، حرصَا من وزارة الصحة علي الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، أن تقنية "الفاكو" تعمل علي إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين، مع استبدال العدسة المعتمة بأخري صناعية سليمة، مؤكدًا نجاح إجراء أولي عمليات الشبكية بالمستشفي لمريضة تبلغ من العمر 56 عامَا، تعاني من مياه بيضاء واعتلال شبكي بالعين اليمني، بعد توفير مستلزمات التشغيل، حيث أُجريت الجراحة بأيدي فريق طبي وتمريضي متخصص تحت إشراف الدكتور محمد سعد، مدرس جراحات العيون والشبكية بجامعة الأزهر.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد عبدالله، مدير المستشفي، أن المستشفي يقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح، وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، والقساطر القلبية والمخية والطرفية، ومناظير الجهاز الهضمي، إلي جانب زراعة الكلي والأشعة التداخلية والرنين المغناطيسي، مؤكدَا جاهزية المستشفي لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية لمرضي المحافظة والمحافظات المجاورة للقضاء علي قوائم الإنتظار في أسرع وقت ممكن.