بعد استطلاع رؤية ربيع الأول.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

استطلعت دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية، وهو شهر المولد النبوي الشريف، مساء اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025- 29 صفر 1447 هجرية.

وأعلنت دار الإفتاء عن ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول شهر المولد النبوي الشريف، وبذلك يكون اليوم السبت هو المتمم لشهر صفر 1447 هجرية، وأن غدا الأحد هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1447 هجرية.

وفقا للحسابات الفلكية، توافق اجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري الحالي، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر، وفي انتظار قرار رئيس الوزراء.

ويُصادف المولد النبوي الشريف في التقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وقد اتفق أغلب المؤرخين على أن النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وُلد يوم الاثنين 12 ربيع أول من عام الفيل. ويُعد هذا التاريخ من أعظم الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث أشرقت فيه أنوار النبوة على البشرية

