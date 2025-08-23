انكسار الموجة الحارة واستمرار ظاهرتين.. توقعات حالة الطقس حتى الجمعة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأيام المقبلة، من الإثنين 25 أغسطس حتى الجمعة 29 أغسطس.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إن حالة الطقس من الإثنين 25 إلى الجمعة 29 أغسطس، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تسجل بين (32:31)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري بين (35:34)، وجنوب البلاد بين (41:36).

وأضافت الأرصاد، أنه يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توجد شبورة مائية من 8:4 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا على فترات متقطعة.

