الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حاث الغرق بالإسكندرية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث غرق شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا ضمن رحلة جماعية قادمة من إحدى محافظات الصعيد.

وقال خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إن الحالة العامة للمصابين مستقرة، مع وجود 3 حالات فقط في الرعاية المركزة.

وأضاف عبد الغفار أن وزارة الصحة تحركت بسرعة فور تلقي بلاغ الحادث، حيث تم إرسال 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث في مدة تتراوح بين 8 و14 دقيقة.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية نجحت في إسعاف 3 حالات في الموقع، بينما تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي و11 آخرين إلى مستشفى العامرية العام.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة توفر الدعم النفسي للمصابين وأهاليهم، بالإضافة إلى أهالي المتوفين، خاصة أن الضحايا كانوا من الطالبات الشابات في سن 17 إلى 18 عامًا تقريبًا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أبلغت ذوي الضحايا وتتواصل معهم بشكل مستمر لتقديم الرعاية اللازمة.

وأشار عبد الغفار إلى أن سرعة استجابة الإسعاف وتنسيق الجهود بين المستشفيات والطواقم الطبية ساهما في استقرار حالة معظم المصابين.

وأكد أن الوزارة مستمرة في متابعة الحالات الموجودة في الرعاية المركزة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مؤكدًا التزام الوزارة بحماية أرواح المواطنين في مثل هذه الحوادث المؤسفة.