أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الأمم المتحدة عن تفشي المجاعة في قطاع غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون.

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جزء من استراتيجية إسرائيلية متكاملة تهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع ديموغرافي جديد من خلال التجويع الممنهج وتعطيل الحياة اليومية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن التقرير الأممي الأخير يحذر من تداعيات كارثية وشيكة، خاصة مع تهديدات إسرائيل باجتياح بري لمدينة غزة.

وأشار فهمي إلى أن إسرائيل تتبع سياسات مدروسة تشمل استهداف البنية التحتية، مثل محطات تحلية المياه وشبكات الطرق، لشل قدرة القطاع على تلبية احتياجات سكانه الأساسية، مما يفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية إلى مستويات خطيرة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المساعدات التي تدخل غزة، رغم الجهود المصرية المستمرة، لا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، مشيرًا إلى أن الميليشيات التي أنشأتها إسرائيل داخل القطاع تعيق توزيع هذه المساعدات، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعرقل الجهود الإنسانية.

وأشار فهمي إلى أن الأفعال الإسرائيلية ليست عشوائية، بل تندرج ضمن خطة ممنهجة تقودها الأجهزة الأمنية لتغيير التركيبة السكانية في غزة.

وأكد فهمي أن هذه الأفعال التي تشمل التجويع ومنع المساعدات واستهداف مراكز توزيعها، تُعد جرائم إبادة جماعية تهدف إلى إخضاع القطاع وسكانه لسياسات التهجير القسري.

