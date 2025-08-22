إعلان

الكيلو بـ60 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح

07:30 ص الجمعة 22 أغسطس 2025

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار التفاح البلدي خلال موسم صيف 2025 بمختلف أسواق الجمهورية.

وقال "أبو صدام" لمصراوي، إن سبب ارتفاع أسعار التفاح البلدي بالأسواق يرجع للارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار التفاح المستورد بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائها واقبالهم على شراء التفاح البلدي.

وأشار إلى أن مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بشجر التفاح 60 ألف فدان بكافة محافظات الجمهورية موضحًا أنها غير كافية لتلبية الطلب بالأسواق.

وسجلت أسعار التفاح البلدي أرقاما متفاوتة بمختلف أسواق الجمهورية إذ وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق لـ60 جنيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أسعار التفاح البلدي أسعار التفاح المستورد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان