الكيلو بـ60 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار التفاح البلدي خلال موسم صيف 2025 بمختلف أسواق الجمهورية.

وقال "أبو صدام" لمصراوي، إن سبب ارتفاع أسعار التفاح البلدي بالأسواق يرجع للارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار التفاح المستورد بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية مما أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائها واقبالهم على شراء التفاح البلدي.

وأشار إلى أن مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بشجر التفاح 60 ألف فدان بكافة محافظات الجمهورية موضحًا أنها غير كافية لتلبية الطلب بالأسواق.

وسجلت أسعار التفاح البلدي أرقاما متفاوتة بمختلف أسواق الجمهورية إذ وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق لـ60 جنيه.