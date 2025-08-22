منتدى المنظمات الأهلية بـ"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى

كتبت- نور العمروسي:

عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام العدوي عضو المجلس ومقرر لجنة ومنتدى المنظمات الأهلية بمشاركة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة والمنتدى وعدد من ممثلي اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور عصام العدوى، على أن موضوع الاجتماع يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على دعم التمكين الاقتصادي للمرأة كأحد المحاور الجوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في أي مجتمع وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بوضع سياسات و إستراتيجيات تستهدف تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل ودعم قدراتهن الاقتصادية والتوعوية.

وجاءت الجلسة الأولى بالاجتماع بعنوان "سياسات التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء" وتضمنت الإشارة إلى المواد التي تخص النساء في قانون العمل الجديد بالإضافة إلى جهود وزارة العمل والمبادرات التي أطلقتها لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تحديات استدامة مشروعات الحرف اليدوية في مصر" وتضمنت عرض أبرز التحديات التي تواجه استدامة مشروعات الحرف اليدوية في مصر ومنها ضعف التسويق وغياب قنوات الترويج الحديثة والاعتماد على البيع الموسمي والمعارض المحدودة وشروط الإقراض غير الملائمة لطبيعة هذه المشروعات ونقص التدريبات وبناء القدرات.

ونظم الاجتماع فريق التمكين الاقتصادي بالمنتدى برئاسة الأستاذة منى عزت عضو لجنة ومنتدى المنظمات الأهلية تحت عنوان "سياسات التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء" وتضمن جلستي عمل تحدثت فيهم كل من الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل المصرية، والدكتورة إيناس الشافعي المديرة التنفيذية لملتقى تنمية المرأة وحاضر خلالها كل من الدكتورة وهاد سمير نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الحكمة للتنمية والدكتورة سهام عزالدين رئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة والأستاذة مي محمود مديرة عام تنمية مهارات المرأة ومسئول ملف التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي للمرأة.