كامل الوزير: هفضل شغال لحد ما أموت سواء داخل الوزارة أو خارجها

كتب- حسن مرسي:

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنيمة الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن التزامه بالعمل الدؤوب سيستمر سواء داخل الوزارة أو خارجها، مشددًا على أن هدفه هو تحقيق التنمية المستدامة لخدمة المواطنين.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: "هفضل شغال لحد ما أموت سواء داخل الوزارة أو خارجها، واللي معندوش معلومة كاملة بلاش يجرح في الناس، إحنا عندنا أهالي".

وتابع وزير النقل والصناعة: "في ناس بتقول أني هفضل طول عمري في الوزارة، أنا مقولتش أني هفضل في الوزارة لحد ما أموت، أنا أقصد أني هفضل شغال طول فترتي، وسواء كنت في الوزارة أو خارجها".

وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس السيسي تركز على دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية.