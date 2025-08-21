إعلان

شيخ الأزهر يعزى باكستان في ضحايا الفيضانات المدمرة

10:51 م الخميس 21 أغسطس 2025

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من المناطق، وأسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

وأعرب الأزهر الشريف، بعلمائه وطلابه، عن كامل تضامنه مع باكستان في هذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ في إسعاف الأبرياء وانتشالهم من تحت الأنقاض، وأن يحفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

