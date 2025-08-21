كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى منتخب مصر لناشئات الإسكواش بمناسبة التتويج ببطولة العالم للفرق التى أُقيمت بنادي بلاك بول بالقاهرة الجديدة بعد الفوز المستحق على منتخب هونج كونغ في المباراة النهائية.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز المشرف الذى يؤكد تفوقهن وإصرارهن على التميز ورفع اسم مصر عاليا، ويبرهن على الريادة العالمية التي تحققها الرياضة النسائية المصرية خاصة في رياضة الإسكواش متمنية لهن مزيداً من النجاحات في المحافل الدولية القادمة.

ضمت قائمة المنتخب المصرى في منافسات الفردى كلاً من: الناشئات: أمينة عرفى نادين الحمامى ماليكا تيمور جنى جلال سهيلة حازم ورقية سالم.